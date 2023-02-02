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NewDayNews.ru

Четверг, 2 февраля 2023, 14:52 мск

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Миссия ЕС обучит 30 тысяч украинских военных – Боррель

фото: twitter.com/Europarl_en

Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев в четверг, 2 февраля.

«ЕС обучит дополнительно 15 тыс. украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тыс. человек», – написал он в своих соцсетях. Боррель добавил, что сообщил об этом решении премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Ранее в Лондоне заявили, что Великобритания намерена в 2023 году подготовить дополнительно 40 тыс. украинских военных. На сегодняшний день, по данным СМИ, обучение в Соединенном Королевстве прошли около 10 тысяч бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что Париж прорабатывают возможность начать подготовку украинских пилотов. Запрос от Киева получен и находится на рассмотрении, заявил на днях помощник французского министра обороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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