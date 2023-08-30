«Братская могила ВСУ»: армия России перемалывает украинские резервы в Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в районе сел Работино и Вербовое продолжаются ожесточенные бои. ВСУ, несмотря на огромные потери, продолжают безуспешные попытки прорвать позиции российских военных. «Серая зона Работино – Вербовое становится братской могилой ВСУ», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Балицкий отметил, что ситуация на направлении Работино остается напряженной. «Противник прет, каждый раз подвозят новых мобилизованных взамен тех, кто полег в первые же минуты их так называемых штурмов», – заявил врио губернатора, отметив, что только за минувшую ночь на Запорожском направлении уничтожено около 200 солдат ВСУ.

Украинская армия пытается наступать в районе села Вербовое, добавил Балицкий. С утра штурмовики ВСУ предприняли две волны штурма российских позиций, но были разбиты.

«Сегодня утром, около 9:00, очередная штурмовая группировка предприняла попытку наступательных действий на окраины Вербового и была уничтожена нашими силами. Такая же участь ждала и следующую группу, которая поползла уже ближе к 11:00», – уточнил врио главы Запорожской области.

Ранее сегодня Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны российских войск в Запорожской области и захватить Работино. «Они подошли только к первой линии», – сказал он. По его словам, российские военнослужащие «закрепились достаточно плотно на юге Работина».

В свою очередь, глава запорожского движения Владимир Рогов сообщил, что ВСУ при массированной поддержке артиллерии продолжают атаки в Работино, в обход этого населенного пункта на Новопрокоповку и с запада на Вербовое.

По его словам, российская авиация наносит удары по лесополосе, где прячутся украинские боевики. Также активно работает артиллерия – «не дает противнику свободно двигаться», – написал Рогов в своем телеграм-канале, отметив, что ситуация находится под контролем. Он добавил, что ВСУ контролируют север Работино, российские военные – южную часть села, центр населенного пункта находится в «серой» зоне.

Надо отметить, что украинские войска на протяжении более двух месяцев штурмуют Работино, чтобы прорваться на Токмак и далее к азовскому побережью и в итоге перерезать сухопутный коридор в Крым. Село полностью разрушено. Украинское командование в августе бросило в бои под Работино резервные силы ВСУ.

Мелитополь, Наталья Петрова

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