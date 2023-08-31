Чехия отправит Украине боевые вертолеты

Власти Чехии прорабатывают отправку на Украину военных вертолетов. Прага также готова поучаствовать в обучении украинских пилотов работе на американских истребителях F-16, заявила министр обороны республики Яна Чернохова.

«Мы планируем поставить больше боевых вертолетов, а также рассматриваем возможности содействия подготовке украинских пилотов для самолетов F-16, возможно, и на других платформах», – приводит слова министра ТАСС.

Чернохова не уточнила, сколько вертолетов отправят Киеву.

Ранее Швеция выделила 3,4 млрд крон или 314 млн долларов на закупку боеприпасов и запчастей для танков, чтобы отправить Украине. Берлин несмотря на возражения 52% собственных граждан готовится передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала власти действовать как можно быстрее.

Прага, Наталья Рязанова

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