В бундестаге призвали поставить Украине дальнобойные ракеты

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала как можно скорее передать Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. В эфире телеканала ARD она заявила, что депутаты «должны принять решение быстро».

Штрак-Циммерманн отреагировала на замечание ведущей о том, что, согласно опросу телеканала, 52% немцев выступили против поставок ракет Taurus Киеву, заявив, что политики должны принимать решения и объяснять свои действия жителям ФРГ.

«Если мы объясним, для чего предназначено это оружие и что у нас нет времени обсуждать это месяцами <…>, найдется большинство, которое сможет это понять», – цитирует слова Штрак-Циммерманн РИА «Новости».

Ранее глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что поддерживает поставки ракет Taurus Украине.

Меж тем, как сообщал Bild, власти Германии пока не готовы отправить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. В офисе федерального канцлера и Минобороны опровергли информацию, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине. Ранее с аналогичным заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Не только мы не поставляем, наши американские союзники тоже не поставляют такие крылатые ракеты. В настоящее время это не является нашим главным приоритетом», – сказал он.

Берлин, Наталья Петрова

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