Армия России уничтожила тренировочный лагерь и шесть складов с боеприпасами ВСУ

Российские войска разбили лагерь подготовки военных ВСУ и пункт управления украинскими боевиками около Угледара и Селидово Донецкой народной республики. За сутки в зоне СВО ликвидированы около 675 украинских боевиков, а российские силы продвинулись вперед на Купянском направлении.

«Подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

ВС РФ успешно отразили 18 атак противника за сутки. На Купянском направлении ВСУ пять раз пытались прорваться под Сергеевкой и Новоегоровкой, но лишились до 50 человек.

На Донецком направлении российские войска отразили шесть атак около Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки в ДНР и уничтожили до 365 боевиков, три БМП Bradley производства США, два бронетранспортера. На Южно-Донецком направлении под Старомайорским и Урожайным ликвидированы до 100 украинских военных.

На Запорожском направлении ВС РФ пять раз отбрасывали противника около Вербового и ликвидировали до 85 украинских боевиков, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства.

На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ, уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины. На Херсонском направлении потери противника составили до 20 человек.

ВС РФ разбили шесть складов с боеприпасами для украинских военных около Петровского в Луганской народной республике, Веселого и Угледара в ДНР, Орехова Запорожской области, Михайловки Херсонской области. Под Славянском уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.

Средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. А также уничтожили 32 украинских беспилотника в небе над ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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