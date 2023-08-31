Зеленский заявил о создании «чудо-оружия» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с руководителями министерств и ведомств в четверг, 31 августа, заявил, что создано и испытано оружие, способное поражать цели на расстоянии 700 километров. Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов разместил видео испытаний ракеты и выступил с угрозами в адрес России, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал, что украинский Минстратегпром доложил ему о собственном производстве.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!», – заявил Зеленский и также добавил, что минобороны доложило ему о «получении большой партии бронированных «медэваков» (бронированный автомобиль для эвакуации убитых и раненых с поля боя, – прим.ред.) – то, что сейчас очень нужно».

В свою очередь, Алексей Данилов опубликовал видео, на котором, по его словам, продемонстрировано испытание новой ракеты украинского производства. Видео Данилов сопроводил угрозами в адрес России: «Севастополь ждет, Камчатка ждет, Кронштадт ждет…»

Киев, Иван Бабурин

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