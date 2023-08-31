Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения доминирования России в воздухе ему нужно около 160 истребителей F-16, – сообщает в четверг, 31 августа португальская телекомпания RTP.

В интервью телекомпании глава киевского режима сказал: «Сегодня у нас есть договоренности о 50-60 самолетах. Они будут поставлены не все сразу. А всего нам нужно где-то около 160, чтобы это был мощный воздушный флот, который не давал бы России возможности доминировать в небе. Это необходимо, что бы обеспечить противовоздушную оборону, а также контроль над черноморскими морскими перевозками».

В свою очередь, ТАСС напоминает, что накануне представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что «для выполнения боевых задач по противодействию воздушным ударам ВСУ будет достаточно 60 F-16».

Киев, Иван Бабурин

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