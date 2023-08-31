Зеленский: «Для возвращения людей на Украину нужно их желание вернуться».

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 августа, в ходе общения со студентами Киевского политехнического института (КПИ) заявил, что «для возвращения людей на Украину нужно их желание вернуться», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава киевского режима сказал: «Я поддерживаю наши Вооруженные Силы, наших военных, когда они говорят, что мы за то, чтобы жизнь возвращалась. И если жизнь не будет возвращаться в гражданское пространство… будет сложно все. Не понятно, ради кого мы сражаемся, и ради чего, если людей здесь нет».

«Главными условиями возвращения людей из-за границы, – это победа, как фактор номер один. Желание. Не пустые слова, а желание быть здесь – это фактор номер два. Я всегда подчеркиваю, что без народа Украины невозможно победить в этой войне», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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