Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко в четверг, 31 августа, выступил с прямыми угрозами в адрес организаторов выборов 10 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, он признался в атаке украинских неонацистов на избирательных участок, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Дехтяренко сказал: «Мы не просто знаем имена предателей, коллаборантов и других приспешников врага, но и все их данные, включая круг общения, маршруты передвижения и места жительства».

«После «бавовны» (хлопок, взрыв, – укр.) на избирательном участке на территории Запорожья желающих помогать стало гораздо меньше. Я напомню, что тогда прилетело по сборищу коллаборантов, которые планировали проводить выборы на временно оккупированной части Запорожья. У оккупантов будет не сезон выборов, а сезон цветения «бавовны», – добавил спикер СБУ.

Киев, Иван Бабурин

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