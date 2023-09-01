В Киеве продолжают угрожать России новым дальнобойным «чрезвычайно качественным» оружием

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в понедельник, 1 сентября заявил, что Киев продолжает работы по разработке и испытаниям дальнобойного оружия, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Юсов сказал: «Это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. Украина сейчас испытывает разное вооружение, кроме ранее упомянутого президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Алексеем Даниловым Результаты этих испытаний хорошие и положительные».

Отвечая на вопрос о тактико-технических возможностях нового оружия, представитель ГУР заявил: «Не будем облегчать задачу российским оккупантам. Пусть они самостоятельно изучают все эти вещи. В любом случае речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Если они думают, что ранее названное расстояние в 700 километров позволит им скрыться на расстоянии 800 километров, или 1000… Думать так, им точно нет никаких оснований».

Киев, Иван Бабурин

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