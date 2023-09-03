ВС РФ разбомбили пять складов с боеприпасами к пусковым установкам С-200

Российские войска разгромили пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделений ВСУ в Карловке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Георгий Минесашвили.

В то же время, по его словам, штурмовой и армейской авиацией группировки поражены пехота и боевая техника подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Расчетами реактивных систем залпового огня артиллерийского соединения «Южной» группировки войск нанесены ракетные удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники 4-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ. В результате огневого поражения уничтожено 4 единицы самоходной артиллерийской установки польского производства «Краб» в районах населённых пунктов Райское и Долгая Балка», – отметил Минесашвили.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица М119 производства США, буксируемая гаубица МСТА-Б в районе населенного пункта Белая Гора и орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномёта 120-го калибра на позициях противника в районах Степное, Весёлое и Первомайское. Расчетом тяжёлой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка», – добавил начальник пресс-центра группировки войск «Юг».

Донецк, Светлана Антонова

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