Отбиты восемь атак ВСУ: потери Киева за сутки превысили 650 человек

Российская армия в сутки отразила восемь атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив порядка 460 украинских боевиков и более 30 единиц техники и артиллерийских орудий. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации. Самые большие потери противник понес на Донецком направлении, лишившись 285 военнослужащих убитыми и ранеными. Суммарные суточные потери ВСУ составили порядка 655 человек.

ВСУ безуспешно пытались наступать в районах Артемовска и Северного Донецкой народной республики – российские военные отбили три атаки штурмовых групп украинских сил. Помимо потерь живой силы, противник лишился на Донецком направлении пяти боевых бронемашин, семи автомобилей, САУ М109 Paladin производства США и «Гвоздика», а также двух гаубиц М105 производства США.

На Запорожском направлении российские подразделения вели активные действия по улучшению тактического положения в районах сел Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 115 военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две САУ М109 Paladin и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Купянском направлении ВС России отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ севернее населенного пункта Свердловка в ЛНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Высшее Соленое, Ивановки, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Суточные потери Киева составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении российская армия ударила по скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах Ямполовки (ДНР), Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 120 боевиков, две боевые бронемашины и девять автомобилей.

На Херсонском направлении украинская армия лишилась до 35 военнослужащих, восьми автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США и гаубицы «Мста-Б».

Всего в течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.

Москва, Наталья Петрова

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