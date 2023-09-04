ВС РФ ударили по заводу, где собирали морские дроны для ВСУ

Российские военные нанесли удар дронами по украинскому предприятию, на котором собирали безпилотные катеры для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Также ВС РФ за сутки уничтожили четыре склада вооружений и боеприпасов ВСУ.

«Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что с помощью беспилотных катеров ВСУ продолжают попытки атаковать Крымский мост и российские военные суда.

В сообщении Минобороны не уточняется, где располагалось украинское предприятие, по которому был нанесен удар дронами-камикадзе.

Ранее украинские СМИ сообщали о ночных ударах российских беспилотников по объектам в Измаильском районе на юге Одесской области. Власти заявляли о повреждении складских и производственных зданий. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщал об ударе по инфраструктурному объекту.

Также, по информации Минобороны РФ, российские военные летчики в районе Брусовки в ДНР сбили украинский вертолет Ми-8.

Силы ПВО России в течение суток перехватили три реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, российская армия разгромила два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области. Также уничтожены склады боеприпасов ВСУ в районе Понятовки Херсонской области и Новомихайловки в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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