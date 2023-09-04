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Понедельник, 4 сентября 2023, 18:19 мск

Новости Конфликт на Украине

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Киев убежден, что Эрдоган после встречи с Путиным пообщается с Зеленским

Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 4 сентября, заявил, что уверен, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, – сообщает агентство Reuters.

Как сообщает агентство, глава украинской дипломатии сказал: «Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и Зеленским. В их отношениях есть доверие».

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил следующее: «Да, как и сказал господин президент, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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