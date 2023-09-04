Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, заявил, что посетил восемь бригад ВСУ на Донецком направлении и задумался над «повышением мотивации» своих боевиков, – сообщают украинские СМИ.

Глава киевского режима разметил видео своей поездки в соцсетях и сопроводил его подписью: «Посещаем боевые бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки «Донецк». Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов. Посетил восемь бригад за этот день. Все мощные!»

Киев, Иван Бабурин

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