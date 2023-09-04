Зеленский продолжает делить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, согласно которому на полуострове будут введены в действие решения по декоммунизации и введению нового районного деления, – сообщают в понедельник, 4 сентября, украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службы представительства президента Украины в Крыму, говорится: «Президент Украины подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. После вступления в силу закона – на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного деления Автономной Республики Крым».

«Главной целью закона является подготовка почвы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных громад. В связи с этим закон также поручает Кабинету министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев – образовать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации», – сообщили в представительстве Зеленского в Крыму.

Киев, Иван Бабурин

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