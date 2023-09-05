ВСУ возобновили наступление в районе Времевского выступа – идут ожесточенные бои

Украинская армия возобновила активные наступательные действия в районе Времевского выступа – около населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское в Донецкой народной республике. Об этом сообщил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ пытаются прорвать линию российской обороны с помощью бронетехники.

«После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское. Наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое – предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники», – написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

По его словам, интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций привел к тому, что «минные заграждения утратили свою эффективность», а непрерывность артобстрелов «не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное».

Из-за этого, как отметил Ходаковский, бойцы ВСУ смогли вплотную подойти к российским позициям, «практически не понеся потерь». Противник высадил десант, но затем «оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии», – добавил он.

При этом замглавы Росгвардии в ДНР подчеркнул, что потери с российской стороны в результате артобстрелов «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать»

«Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – уточнил Ходаковский.

Комментариев от Минобороны России по поводу обстановки на участке Новодонецкое – Новомайорское пока не поступало.

Времевский выступ расположен на стыке Запорожской области и ДНР. На этом участке фронта в июне шли ожесточенные бои.

Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь», Урожайного, Новодонецкого и Угледара.

Москва, Наталья Петрова

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