Украинские СМИ сообщают о взрывах в Виннице и под Одессой

Украинские СМИ сообщили о российских ударах по Винницкой и Одесской областям. Судя по сообщениям, атака была осуществлена с помощью беспилотников по объектам инфраструктуры.

В частности, в Винницкой области удар был нанесен по железнодорожному узлу, после чего появились сообщения о массовых задержках в движении пассажирских поездов. Как отмечает «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы, атаки подобных масштабов и интенсивности ранее не фиксировались.

По предварительным данным, в Виннице не менее 8 мощных прилётов. Примерно половина из них пришлись на военный аэродром и склады с вооружениями в различных частях области.

«Предположительно, применялся рой дронов «Герань-2». Точное число БПЛА и их тип пока не установлены, однако, по предварительным данным, можно говорить о применении 15-20 единиц. Также украинские каналы сообщают, что после работы дронов в дело, предположительно, включились ракеты неизвестного типа, на которые не реагировала местная система ПВО», – уточняет «Военная хроника».

В то же время в украинских СМИ появились новости о российских ударах по Одесской области. В частности, сообщается о взрывах районе порта Южный.

Киев, Светлана Антонова

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