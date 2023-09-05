В Киеве заявили, что проведение выборов президента на Украине выгодно России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на Киевском форуме по безопасности во вторник, 5 сентября, заявил, что проведение в Украине президентских и парламентских выборов, на которых настаивают западные партнеры, выгодно России, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Данилов сказал: «Российская Федерация не имеет возможности победить нашу страну военным путем. У них остается единственная ситуация – вопрос нашей внутренней дестабилизации. Вопрос проведения выборов в тех условиях, в которых находится наша страна – это как раз вопрос о внутренней дестабилизации»

«Выборы – это соревнования платформ, огромные дискуссии, выяснение, куда должна двигаться страна, потому что речь идет и о выборах в Верховную Раду. В состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии и этим будет пользоваться Россия с применением своей агентуры, которая еще не вся вычищена. Мощно вычищена, но не вся», – добавил Данилов.

Киев, Иван Бабурин

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