Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 сентября в соем традиционном ежевечернем видеообращении заявил, что все запросы боевиков ВСУ он передаст «высшим генералам» и «международникам», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Два дня в Донбассе, 13 боевых бригад вместе с генералами Сырским, Тарнавским. Пообщались с комбригами, с комбатами. Все запросы от воинов будут у высших генералов, у рядовых, у наших международников. Будет новая поставка. Будет новое производство нашего оружия».

«Кстати, ребята, все шевроны добавим вот здесь – вот такая у нас новая доска для шевронов. Пусть каждый гость Украины, с которыми я говорю в кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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