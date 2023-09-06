Российские войска остановили наступление ВСУ на Времевском выступе

Российская армия остановила атаку ВСУ на Времевском выступе – стыке Запорожской области и ДНР. Об этом сообщила председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики предприняли попытку продвижения в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были остановлены и уничтожены», – рассказал политик в комментарии РИА «Новости», отметив, что оба поселка находятся под контролем ВС РФ.

В районе Времевского выступа продолжаются бои, российские военные удерживают свои позиции, добавил Рогов.

В целом ситуация на линии фронта в Запорожской области находится под контролем российской армии, подчеркнул он. По его словам, попытки ВСУ прорвать первую линию обороны пресекаются.

Об отбитых атаках ВСУ на участке Новомайорское – Новодонецкое сообщал также врио главы ДНР Денис Пушилин. «Было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское – Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно», – сказал он в эфире «Соловьев Live». Пушилин при этом заявил об отсутствии предпосылок к тому, что Киев сможет перехватить инициативу на этом участке.

Ранее сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что за последние два дня в боях под Новодонецким ВСУ потеряли до 100 человек. По его словам, украинское командование готовит резервы численностью несколько сотен человек для укрепления группировки на этом участке фронта. Обстановка в районе Новодонецкого остается сложной, добавил Гагин.

Замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский уточнил в своем Telegram, что ночью ВСУ безуспешно пытались закрепиться на этом рубеже, но несли потери и регулярно запрашивали эвакуационный транспорт. По его словам, ожесточенные бои в районе Новодонецкого продолжаются, украинские войска в ходе утренней атаки лишились одного танка.

Накануне Ходаковский сообщал, что украинская армия возобновила активные наступательные действия в районе Времевского выступа – около населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское в ДНР. Он отмечал, что ВСУ пытаются прорвать линию российской обороны с помощью бронетехники.

Москва, Наталья Петрова

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