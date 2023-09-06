Новый министр обороны Украины назвал Россию многовековым врагом его семьи

Вновь назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров в своей речи в Верховной Раде в среду, 6 сентября, заявил, что война его семьи с Россией началась несколько веков назад, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления перед украинскими депутатами Умеров сказал: «Эта война для меня началась не в 2022 году и даже не в 2014 году. Для моей семьи и всего крымскотатарского народа война с Россией началась несколько веков назад, когда Москва впервые оккупировала мой родной Крым. Я родился в депортации, ребенком пережил все сложности русского колониализма, пытавшегося сделать так, чтобы коренной крымскотатарский народ чувствовал себя чужим на своей земле. У них не получилось тогда, и не получится никогда. И главная цель сегодня – победить в войне».

Киев, Иван Бабурин

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