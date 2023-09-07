ВСУ потеряли более 100 человек и два танка на запорожском фронте за ночь

Украинская армия за ночь потеряла около 100 военнослужащих в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Балицкий. По его словам, российские военные нанесли массированный удар по подразделениям ВСУ, которые вели ротацию у этих населенных пунктов.

«Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», – написал Балицкий в Telegram.

Также он сообщил, что украинские силы лишились девяти артиллерийских орудий, двух минометов, двух танков и трех беспилотников.

Ранее Балицкий сообщал, что ВС России тактически оставили село Работино, отойдя на главенствующие высоты. Однако Минобороны РФ 6 сентября заявило, что изменений в тактическом положении российских войск на участке Работино – Вербовое нет. Там отметили, что российская армия отразила четыре атаки противника на этом рубеже.

Москва, Наталья Петрова

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