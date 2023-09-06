Балицкий: российская армия тактически оставила Работино

Российские войска тактически оставили село Работино в Запорожской области, которое «осталось только на карте». Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться… в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», – сказал глава области в эфире «Соловьев Live».

Балицкий уточнил, что российские силы отошли на главенствующие высоты, а противник находится в низине. «С точки зрения боевых действий, нас такая позиция устраивает», – подчеркнул он.

Напомним, в конце августа Балицкий сообщал, что Работино полностью разрушено после ожесточенных боев и находится в серой зоне.

Накануне глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что украинские военные попали в огневой мешок в Работино. Минобороны России сообщало об отражении двух атак ВСУ в районе Работино.

Москва, Наталья Петрова

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