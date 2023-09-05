Украинские войска попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ сами загнали себя в эту ситуацию.

Он пояснил, что Работино уже полностью разрушено, но ради этого пункта киевский режим погубил множество своих солдат.

«Потери противника просто колоссальные. История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Российские войска не дают украинцам прорвать линию обороны и полностью занять село. Украинские штурмовые группы на подходе к поселению попадают под массированные удары ВС РФ.

Утром 1 сентября при попытке зайти в Работино украинские войска понесли большие потери и отказались продолжать атаку. Из 200 человек наступающих 156 военнослужащих погибли.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»