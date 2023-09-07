Армия России отразила 29 атак ВСУ за сутки: противник потерял более 700 человек

Российские войска за прошедшие сутки отразили 29 атак украинской армии на пяти направлениях, уничтожив более 700 боевиков ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе спецоперации. Кроме того, ВС РФ разбили три группы украинских диверсантов на острове Переяславский в Херсонской области и перехватили 41 беспилотник ВСУ.

На Запорожском направлении российские военные отбили 14 атак противника в районах сел Вербовое и Работино. Суточные потери ВСУ в Запорожской области составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре БМП и две боевые бронемашины. Кроме того, украинские силы потеряли САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубицы FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30. На этом направлении также удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

На Донецком направлении ВС России отразили 9 атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Химика в ДНР. В результате Киев потерял более 320 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две БМП, 12 автомобилей, САУ Krab польского производства и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20.

На Купянском направлении за сутки отражено четыре атаки ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе Кисловки Харьковской области. Украинская армия лишилась до 55 военнослужащих, двух автомобилей, трех артиллерийски систем М777 производства США и САУ «Гвоздика».

До 60 человек и две боевые бронемашины ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении, предприняв неудачную атаку в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районе села Старомайорское в ДНР. Кроме того, в районе села Новомайорское отражена атака противника и оставлены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, два броневика, пять автомобилей, а также САУ Krab, две гаубицы Д-30 и орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении армия Украины потеряла до 25 человек, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777. Кроме того, на острове Переяславский российские военные уничтожили три украинские ДРГ из состава 126-й бригады теробороны.

Всего в течение суток ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. Так, в районе Любимовки Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300пс. Два полевых склада боеприпасов ВСУ разбиты у населенных пунктов Красное и Новомихайловка в ДНР.

Силы ПВО России перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Также уничтожен 41 украинский дрон в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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