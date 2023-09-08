Российские бойцы сбили украинский БПЛА за 550 тысяч евро

Российский добровольческий отряд «Барс-10» сбил беспилотник ВСУ Primoco One чешского производства стоимостью 550 тыс. евро. Аппарат отправят специалистам для изучения, рассказал командир отряда с позывным «Сатурн».

Пост воздушного наблюдения сообщил бойцам, что со стороны Запорожья к Энергодару летит беспилотный легкомоторный самолет. Аппарат сбили из ПЗРК, и он упал на территории бывшего Каховского водохранилища. Бойцы решили достать ценный для изучения дрон, хотя пришлось пробираться к обломкам по болотистой почве.

«Попытались его достать. Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться. В итоге с помощью смекалки и веревок удалось собрать все части, включая двигатель, и доставить в расположение», – рассказал «Сатурн» в беседе с РИА Новости.

Primoco One готовят к передаче военным специалистам для изучения.

Чешская компания Primoco UAV SE продала в Европу шесть дронов Primoco UAV One 150 на 3,3 млн евро. В ноябре 2022 года Люксембург отправил на Украину шесть чешских беспилотников. В конце августа 2023 года власти Чехии объявили, что готовят передачу Украине партии военных вертолетов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»