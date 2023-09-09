Российские войска уничтожили в зоне СВО 96 единиц бронетехники ВСУ, в том числе западного производства, и порядка 5405 боевиков за неделю. За это время противник около 40 раз пытался атаковать под Работино и Вербовым, но безуспешно.

ВС РФ самоотверженно отбили все 39 атак украинских штурмовых отрядов на Запорожском направлении. Киевский режим бросил на российские позиции несколько бригад ВСУ при поддержке 360 орудий. В результате противник лишился более 845 военных и 27 танков и боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении за неделю отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 боевиков, 23 танка и ББМ. На Южно-Донецком направлении противник четырежды шел на прорыв, но был отброшен и потерял более 1230 военных, 24 ББМ.

Российские подразделения продолжали отбивать атаки и упорно сами шли вперед, улучшая тактическое положение на Купянском направлении. Отражено 22 атаки, ликвидированы до 425 боевиков, восемь ББМ.

На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 450 украинских военных, 13 ББМ и успешно отразили 12 атак противника.

На Херсонском направлении российские войска сосредоточились на борьбе с диверсантами и мешали им высадиться на острова в русле реки Днепр. За неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Общее число ликвидированных сил киевского режима на этом направлении составило до 355 военных и танк.

Москва, Наталья Рязанова

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