В Черном море уничтожены семь идущих в атаку катеров ВСУ

Черноморский флот и Морская авиация уничтожили в Черном море семь украинских катеров, отправленных в атаку на российские объекты, за неделю.

Экипажи черноморских кораблей заметили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера в южной части Керченского пролива. Беспилотники были отправлены киевским режимом для атаки на Крымский мост, рассказали в Минобороны РФ.

Морская авиация расстреляла еще четыре быстроходных катера в море западнее полуострова Крым. Катера несли десантные группы украинского спецназа, общим числом до 50 человек.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России, средства ПВО в течение недели сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 247 украинских беспилотников. В том числе 23 дрона были ликвидированы или подавлены средствами РЭБ в западных регионах РФ. Также перехвачено 49 снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, одна противорадиолокационная ракета HARM.

Около Любимовки Запорожской области российские силы уничтожили пусковые установки ЗРК С-300пс.

Москва, Наталья Рязанова

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