ВСУ усилили позиции под Авдеевкой: готовятся атаки на Донецком направлении

Украинское военное командование перебросило резервы под Авдеевку для атак на Донецком направлении. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин со ссылкой на разведданные.

По его словам, украинские войска перекинули в район Авдеевки большое количество натовской техники, тяжелого вооружения и личного состава.

«Противник готовит атаки на донецком направлении», – цитирует Гагина ТАСС. Интенсивность боев на этом участке фронта сильно возросла, добавил он.

В августе Гагин сообщал, что российские войска наступают на Авдеевском направлении с трех сторон – в лоб и по флангам, по аналогии с освобождением Артемовска.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял об улучшении позиций российских сил в районе Авдеевки.

Ранее сегодня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска на Южно-Донецком направлении отбили атаку украинских сил на село Новомайорское в ДНР.

«ВСУ сунулись на северо-западной окраине Новомайорского, было три попытки закрепиться, все они были пресечены, противник был рассеян», – приводит его слова ТАСС. Рогов отметил, что ему непонятна логика таких действий ВСУ: «Вышли, оставили кучу народу и как минимум две единицы техники и вернулись».

Донецк, Наталья Петрова

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