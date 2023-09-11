Украинские власти будут сдавать в аренду киевские квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева

Высший антикоррупционный суд Украины в понедельник, 11 сентября, сообщил, что две конфискованные в июле киевские квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева будут переданы в управление Фонду госимущества (ФГИ) для последующей их сдачи в аренду, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте ФГИ, пресс-служба ведомства сообщает: «Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля... Артемия Лебедева в управление Фонда госимуществ Украины. В июле Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в полном объеме удовлетворил иск министерства юстиции Украины и изъял эти активы. Среди активов – две квартиры в Киеве площадью 138,5 кв. м. и 193,2 кв. м. Квартирами владел лично россиянин, а также косвенно его бизнес-партнер Константин Моршнев».

«Фонд госимущества собирается перерегистрировать квартиры, а потом приватизировать или сдавать жилье в аренду. Деньги от продажи или аренды квартир пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии», – пишут украинские СМИ со ссылкой на сообщение Фонду госимущества Украины.

Киев, Иван Бабурин

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