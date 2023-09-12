Минобороны: армия России отражает атаки ВСУ и удерживает поселок Опытное в ДНР

Штурмовые подразделения украинской армии вопреки распространяемым заявлениям не могут продвинуться и закрепиться в поселке Опытное в Донецкой народной республики. Об этом заявило Минобороны России. Российские военные отражают атаки украинских боевиков, которые пытаются прорваться в поселок, и сохраняют контроль над Опытным.

«Военнослужащие 1-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное ДНР», – сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери во время боев на этом направлении и не в состоянии продвинуться и закрепиться в Опытном.

Там подчеркнули, что разведка и операторы беспилотников выявляют передвижение противника, по нему наносятся артиллерийские удары.

Российские силы «уверенно отражают атаки боевиков ВСУ и удерживают населенный пункт», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ активизировались в направлении поселка Опытное, задействовав танки и БМП, но в ходе боев понесли серьезные потери. Несмотря на это, украинские подразделения пытаются улучшить свои позиции на этом направлении, бои продолжаются, уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

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