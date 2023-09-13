ВСУ потеряли около 100 морпехов убитыми при штурме поселка Опытное в ДНР

Российские военные уничтожили около 100 украинских морских пехотинцев при попытке штурма ВСУ поселка Опытное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

Он опроверг распространяемые украинской стороной заявления о том, что украинским войскам якобы удалось закрепиться в населенном пункте.

Как отметил Пушилин, ВСУ сами «поверили украинскому фейку» и бросили туда подразделение морпехов, которое в итоге было разбито.

«Они кинули туда морпехов <...>, но, естественно, первая бригада первого армейского корпуса ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими [у ВСУ], морпехи», – рассказал врио главы ДНР в эфире телеканала «Соловьев Live».

Накануне Минобороны России сообщало, что подразделения 1-го армейского корпуса ВС РФ отражают атаки штурмовиков ВСУ, которые пытаются прорваться в Опытное, и удерживают поселок. В ведомстве подчеркнули, что штурмовые подразделения украинской армии несут огромные потери на этом направлении и не в состоянии продвинуться и закрепиться в Опытном.

Пушилин также сообщил, что на Марьинском направлении продолжается позиционное противостояние, но при этом российские войска смогли продвинуться на несколько сотен метров. На Угледарском направлении также идет позиционное противостояние: ВСУ провели ротацию и предпринимают попытки провести разведку боем, добавил он. Под Артемовском, по словам Пушилина, позиционные бои идут круглые сутки.

Москва, Наталья Петрова

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