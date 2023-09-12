Украинские крестьяне сбывают зерно с убытком в 60%

Член комитета по аграрной и земельной политике Верховной раду Дмитрий Соломчук на брифинге в Медиацентре «Украина» во вторник, 12 сентября, заявил, что из-за российских обстрелов портов на Дунае украинские аграрии продают пшеницу с убытком до 60%, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Соломчук сказал: «Из-за обстрелов дунайских портов поднялась стоимость доставки и фрахт, который уже достиг $80-90 за тонну. И понятно, что аграрию еще нужно довезти зерно до портов. Понятно, что аграрии получают копейки и реализуют пшеницу в минус 50 -60%. Аграриям стоит, по возможности, пока не продавать зерно, а дождаться роста цен до уровня мировых».

Киев, Иван Бабурин

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