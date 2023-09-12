«Нафтогаз Украины» назначен «поставщиком последней надежды»

Представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 12 сентября, заявил, что кабинет министров без конкурса определил ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» поставщиком «последней надежды» (ППН) на рынке газа страны, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»будет выполнять функции ППН на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены. ППН определен без проведения конкурса».

«Поставщик последней надежды» на Украине – это компания, которая должна гарантированно обеспечить поставки газа в случае банкротства, отмены или приостановки лицензии другого поставщика.

Киев, Иван Бабурин

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