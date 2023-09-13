Президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить всеобщую мобилизацию в конце осени. Это позволит вернуть внимание других стран к конфликту и заставить их участвовать в войне против России, заявил экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива.

«Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени. Главное, это позволит вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне», – написал политик в своем телеграм-канале.

Всеобщая мобилизация также поможет «уничтожить протестное население» и «сделать невозможным проведения выборов». Бывший депутат считает, что к этому шагу в стране уже все готово.

В начале сентября украинские власти запретили выпускать из страны мужчин со справками о том, что они не годны к военной службе. Параллельно Зеленский попросил западные страны депортировать украинцев призывного возраста. Киевский режим считает, что многие годные к службе мужчины покинули родину с поддельными справками.

Киев, Наталья Рязанова

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