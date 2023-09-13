Россия поразила более ста портовых объектов на Украине за неполных два месяца

Глава мининфраструктуры Украины Александр Кубраков в среду, 13 сентября, заявил, что, начиная с 18 июля, в результате российских ударов в стране повреждено и уничтожено в общей сложности 105 объектов портовой инфраструктуры, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Кубраков написал: «С 18 июля в стране повреждено и уничтожено в сумме 105 объектов портовой инфраструктуры из-за вооруженных действий России. Порты Дунайского кластера – единственный водный путь для украинского агроэкспорта. Если не защитить его мощными системами противовоздушной обороны, то последствия будут больше. Прежде всего, для тех стран, которые зависят от украинской агропродукции. В результате ударов по портам Дунайского кластера и блокировки морских портов экспорт зерновых сократился почти на 3 млн. т в месяц. Атаки на порты страны воспринимаются как нападения на продовольственную безопасность мира».

Киев, Иван Бабурин

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