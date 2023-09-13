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Среда, 13 сентября 2023, 20:42 мск

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Кличко заявил, что закупает технику для ВСУ на миллиарды гривен за счет бюджета Киева

Кличко Фото из архива официального портала администрации Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 13 сентября, заявил, что закупил для ВСУ автомобили, дроны, а также отремонтировал военную технику в общей сложности на пять миллиардов гривен ($135 383 000 по курсу) за счет бюджета столицы Украины, – сообщает радио «Армия FM».

В эфире радиостанции Кличко сказал: «В прошлом году Киев выделил около миллиарда гривен. В этом году помощь увеличили до пяти миллиардов. Город передает на передовую автомобили, дроны, системы Starlink, шлемы, бронежилеты, генераторы, аптечки, продукты питания и средства гигиены. Выделяем средства и на ремонт техники».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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