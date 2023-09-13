СМИ: Киев планирует признать Международную федерацию киберспорта и Федерацию киберспорта РФ террористическими организациями

Киевские власти рассматривают возможность признать Международную федерацию киберспорта (IESF) и Федерацию киберспорта России террористическими организациями, – сообщает в среду, 13 сентября портал об украинском и мировом киберспорте Players.

В сообщении портала, в частности, говорится: «По информации источников Players знакомых с ситуацией, ФКС России и IESF могут быть приравнены к террористическим организациям. В мировой печати неоднократно выходила информация о коррупции в Международной федерации киберспорта (IESF) ее руководства и органов управления, невыплаты призовых и других странных финансовых операций».

«Также ранее IESF провела анбан (вернула российские команды на свои турниры и разрешила выступать под флагом РФ, – прим.ред) и легализацию российской федерации киберспорта, которая тесно связана с государственными органами. Она предлагала обучать операторов военных дронов, создавать отдельные батальоны киберспортсменов, а также открыла в Донецке и Луганске свои отделения», – пишет украинский портал, посвященный киберспорту.

Киев, Иван Бабурин

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