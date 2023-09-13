Кулеба рассказал украинцам, как продолжает выпрашивать у союзников дальнобойные ракеты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 13 сентября, заявил, что продолжает обсуждать с союзниками вопрос о передаче ракет дальнего радиуса действия – американских ATACMS и немецких Taurus, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона глава украинской дипломатии сказал: «Мы очень активно этим занимаемся (переговорами о поставках ATACMS и Taurus, прим.ред.). Президент ежедневно проводит переговоры и совещания, чтобы ускорить поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы. Это, прежде всего, системы противовоздушной обороны. Но также идет активная работа над получением ATACMS от США и Taurus от Германии. По обоим трекам есть продвижение вперед, но конечно окончательное решение еще в Берлине и Вашингтоне не принято».

Следует напомнить, что ранее Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве нахамил главе МИД Германии Анналене Бербок в ответ на отказ от поставок дальнобойных ракет Taurus, заявив: «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время!»

Киев, Иван Бабурин

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