ВС РФ уничтожили более 740 боевиков в зоне СВО за сутки

Российские войска уничтожили более 745 украинских боевиков, девять единиц бронетехники и три склада с боеприпасами за сутки. Ликвидирован 41 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Южная» группировка ВС РФ отразила четыре атаки противника под Клещеевкой и Майорском на Донецком направлении. ВСУ лишились до 275 человек, четырех боевых бронемашин и склада боеприпасов около Авдеевки.

Российские войска отбили две атаки около Работино на Запорожском направлении и разбили противника под Вербовым. Потери ВСУ составили более 145 человек.

Противник дважды пытался атаковать в районе Торского на Краснолиманском направлении, но благодаря слаженным действиям группировки войск «Центр» потерял до 55 военных, танк, две ББМ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отстояла Новомайорское и разбила противника под Владимировкой. Ликвидированы более 175 украинских боевиков, две ББМ.

На Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ уничтожила до 20 украинских военных, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и полевой склад боеприпасов.

На Херсонском направлении российские силы ликвидировали до 75 украинских боевиков, склад боеприпасов около Садового и узел связи ВСУ около Новомихайловки.

«В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», – добавили в МО РФ.

Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили 41 украинский беспилотник в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

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