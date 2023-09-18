Российские военные за сутки уничтожили свыше 600 боевиков в зоне СВО

Российские войска в зоне СВО за прошедшие сутки отразили восемь украинских атак на Донецком и Краснолиманском направлениях, а также нанесли удары по ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. В общей сложности противник потерял около 640 боевиков и порядка 50 единиц боевой техники и автомобилей. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе спецоперации. В ДНР уничтожено два склада боеприпасов украинских сил, а также четыре пункта управления бригад ВСУ и территориальной обороны.

На Донецком направлены российские подразделения отбили шесть украинских атак в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного в ДНР. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, три боевые бронемашины и семь автомобилей. Кроме того, в районе Авдеевки разгромлен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. ВСУ лишились более 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе села Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, две боевые бронемашины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Удары по живой силе и технике ВСУ также были нанесены на Южно-Донецком в районах сел Старомайорское и Урожайное в ДНР. Украинские войска потеряли более 180 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронемашины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-20. Кроме того, в районе Пречистовки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Купянском направлении под удары российской армии попали украинские подразделения районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка в ЛНР. В результате уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б».

На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

В течение суток ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123-х районах. В районах Торского, Серебрянки и Авдеевки ДНР разбиты четыре пункта управления двух механизированных бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

Силы ПВО России за сутки перехватили пять реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожили и подавили 27 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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