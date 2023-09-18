Армия России ударила по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow и снарядами с обедненным ураном

Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотниками по местам хранения Украиной крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Под воздушный удар также попали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
«Цель удара достигнута, все объекты поражены», – сказано в сообщении.
Ранее сегодня спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что в ночь на 18 сентября в украинском воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество российской авиации.
Он подчеркнул, что объекты на территории Украины атаковала не только тактическая авиация с крылатыми ракетами, но и беспилотники.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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