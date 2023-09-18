Армия России ударила по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow и снарядами с обедненным ураном

Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотниками по местам хранения Украиной крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Под воздушный удар также попали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Цель удара достигнута, все объекты поражены», – сказано в сообщении.

Ранее сегодня спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что в ночь на 18 сентября в украинском воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество российской авиации.

Он подчеркнул, что объекты на территории Украины атаковала не только тактическая авиация с крылатыми ракетами, но и беспилотники.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»