ВС РФ за сутки уничтожили два самолета ВСУ, один из них атакован дроном-камикадзе

Российский беспилотник уничтожил истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29», – говорится в сообщении.

Еще один украинский самолет – бомбардировщик Су-24м – был сбит российской военной авиацией в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области, отметили в ведомстве.

Также российские военные за сутки уничтожили 42 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы в течение суток перехвачены четыре дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».

Минобороны также сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Донецком направлении, трех – на Запорожском, двух – на Краснолиманском и одной – на Южно-Донецком. Попытки атаковать российские позиции обернулись для ВСУ потерей до 415 военнослужащих и наемников и почти трех десятков военной техники и автомобилей.

Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где противник наступал в районах Клещеевки, Веселого и Химика в ДНР. Российские военные уничтожили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевую бронемашину и три пикапа.

На Запорожском направлении ВСУ предприняли неудачные атаки в районе села Вербовое. Также под огонь российской армии попали живая сила и техника 116-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Чаривное Запорожской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь боевых бронемашин и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП, два пикапа и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении украинские подразделения пытались атаковать в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области, но были отброшены. Также авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР. А в районе села Новодонецкое (ДНР) была остановлена диверсионно-разведывательная группа 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Потери противника за сутки на этом направлении составили до 135 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении нанесены удары по украинским силам в районах Загоруйковки, Ивановки Харьковской области, Розовки и Берестового ЛНР. Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также ЗРК M1097 Avenger производства США. Также в районе населенного пункта Гатище Харьковской области разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в районе села Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский разгромлены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронемашина и четыре автомобиля.

Всего в течение суток российская армия нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах. Кроме того, по данным Минобороны, разбиты командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ под Угледаром и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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