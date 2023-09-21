Сальдо предупредил о подготовке Киевом провокации с участием западных СМИ

Киевский режим пригласил в Херсон съёмочные группы СМИ из ФРГ и Испании для подготовки информационной провокации, предупредил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«В Херсон приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о «пытках гражданских лиц» в период освобождения Херсона», – рассказал Сальдо в телеграм-канале.
Глава региона отметил, что созданные киевским режимом фейки не воспринимает даже западная публика.
«После разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке должно было дойти до самых далёких», – предположил Сальдо.
Он призвал жителей Херсона быть осторожными, пока по улицам «ходят «режиссёры»-убийцы».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации напомнил о трагедиии в Константиновке, когда попадание украинской ракеты по городскому рынку убило 16 человек и ранило 32.
Херсон, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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