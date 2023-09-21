ВСУ копят силы для новой попытки наступления в Запорожье

В Запорожской области украинская армия завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего пойдет в наступление. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Мы ожидаем обострения ситуации в районе Работино – Вербовое», – написал он в Telegram.

Вместе с тем, Балицкий отметил, что рассчитывать на какой-то успех ВСУ не приходится, моральный дух украинских военных «очень низкий», однако киевскому режиму необходима «перемога», поскольку у руководителей в Киеве подходит время «квартального отчета» перед западными кураторами.

«Необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую «победу», оплатят жизнями новых мобилизованных», – заключил руководитель региона.

Ранее в сентябре Балицкий сообщал, что украинские войска лишились у села Работино с начала контрнаступления около 10 тысяч человек. «Только около 3 тысяч за крайние две недели этих «мясных штурмов». В принципе, потери сумасшедшие», – рассказывал он 8 сентября.

Мелитополь, Наталья Петрова

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