Украинские войска лишились у села Работино Запорожской области за все время боев около 10 тысяч человек, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Только около 3 тысяч за крайние две недели этих «мясных штурмов». В принципе, потери сумасшедшие», – сказал он.

По его словам, на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских бойцов, которых их командование не успевает забирать.

Балицкий также сообщил, что российские позиции в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников. Дополнительные силы, по его словам, были выделены из резерва Генштаба. «Они на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет», – подчеркнул руководитель региона

Также на этом участке ВС РФ усилили плотность артиллерийского огня и теперь «противнику просто не позавидуешь», – добавил Балицкий.

Ранее сегодня врио главы области сообщал, что ВСУ взяли тактическую паузу в районе сел Работино и Вербовое после больших потерь.

5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ни на одном из направлений Киев не достиг своих целей и понес «колоссальные потери».

Москва, Наталья Петрова

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