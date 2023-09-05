Шойгу озвучил потери ВСУ после начала контрнаступления

Украинские вооруженные силы потеряли за период контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ во вторник.

Глава Минобороны отметил, что ВСУ за три месяца контрнаступления, несмотря на «колоссальные потери», ни на одном из направлений не достигли своих целей. А в попытках скрыть провал наступления украинские боевики атакуют гражданские объекты и «выдают эти теракты за военные победы», – подчеркнул Шойгу.

«Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт», – сказал министр.

Шойгу также заявил, что российские войска нанесли значительный ущерб украинским подразделениям на Запорожском направлении, где Киев ввел в бой бригады из стратегического резерва. Министр назвал обстановку на Запорожском направлении «наиболее напряженной» в зоне спецоперации.

«Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям», – сказал глава Минобороны.

Также министр сообщил, что в результате действий боевых расчетов РФ за август сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше 1 тыс. беспилотников и 13 крылатых ракет.

Вместе с тем, по словам Шойгу, российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. «Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта Вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления», – сказал глава Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что контрнаступление Украины не пробуксовывает, оно провалилось. «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так». – сказал глава государства.

Москва, Наталья Петрова

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