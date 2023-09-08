ВСУ взяли паузу на запорожском фронте из-за больших потерь

Украинская армия взяла тактическую паузу на Запорожском направлении после понесенных потерь в районе сел Работино и Вербовое. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, активных действий в течение прошедших суток ВСУ не предпринимали.

При этом Балицкий отметил, что российские подразделения продолжают наносить артиллерийские удары по позициям противника, чтобы не дать украинским боевикам окопаться и восполнить потери.

Также, по его словам, ВС России не позволили ВСУ провести ротацию своих подразделений у села Вербового

«Сегодня около пяти утра вскрыта попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также движение разведки в районе Вербового. Противник был уничтожен», – написал Балицкий в тг-канале.

В районе села Пятихатки российские военные уничтожили скопление пехоты ВСУ и склад боекомплекта, добавил он.

Накануне Балицкий сообщал, что в ночь на 7 сентября российские военные нанесли массированный удар по подразделениям ВСУ, которые вели ротацию у сел Работино и Вербовое. Ночные потери противника составили около 100 человек.

Минобороны России в тот же день заявляло, что за сутки российские военные отбили 14 атак ВСУ в районах сел Вербовое и Работино.

Мелитополь, Наталья Петрова

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