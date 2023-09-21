Киевский режим потерял более 600 военных убитыми и раненными в зоне СВО за сутки. Только на Донецком направлении российские войска отразили пять атак и лишили ВСУ свыше 300 военных. По данным Минобороны РФ, «Южная» группировка войск не подпустила противника к Орехово-Василевке, Курдюмовке, Клещеевке, Веселому, Химику Донецкой народной республики. Уничтожены две боевые бронемашины, боевая машина РСЗО «Ольха».

На Южно-Донецком направлении ВС РФ разбили врага около Пречистовки и отбили атаку под Приютным Запорожской области, ликвидировав до 110 боевиков, одну ББМ, боевую машину РСЗО «Ураган».

На Запорожском направлении противник продолжил попытки атаковать под Работино и Новопокровкой, но был отброшен. Там и под Вербовым ВСУ лишились до 50 человек, двух ББМ, включая БМП Bradley.

Российские военные разбили противника на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики, уничтожив до 20 украинских боевиков.

На Краснолиманском направлении штурмовые группы ВСУ не смогли пройти к Червоной Диброве и Шипиловке в ЛНР и лишились более 75 военных, двух ББМ.

ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на острове Переяславский на Херсонском направлении. Уничтожены более 45 украинских военных. А около Калиново киевский режим лишился радиолокационной станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», четыре снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены 75 беспилотников в небе над Херсонской, Запорожской и Харьковской областями, Донецкой и Луганской народными республиками.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»